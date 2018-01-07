Московскому "Спартаку" могут предложить £20 млн за форварда Зе Луиша

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Футбольный клуб "Брайтон" британской премьер-лиги может предложить московскому "Спартаку" крупную сумму за нападающего Зе Луиша. По данным издания Daily Mirror, речь идет о 20 миллионах фунтов стерлингов.

Уточняется, что по мнению руководства "Брайтона", что Зе Луиш повысит результативность команды. В этом сезоне по числу голов "Брайтон" опережает лишь "Вест Бромвич" и "Суонси", которые находятся в зоне вылета, передает РИА Новости. В настоящее время британский клуб располагается на 12-м месте турнирной таблицы премьер-лиги с 23 очками.

Форвард Зе Луиш играет за московский "Спартак" с 2015 года. В текущем сезоне 26-летний футболист забил четыре мяча в 14 матчах.