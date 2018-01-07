Российские конькобежцы выиграли командный спринт на ЧЕ в Коломне

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Мужская сборная РФ по конькобежному спорту одержала победу в командном спринте на Чемпионате Европы по конькобежному спорту в Коломне.

Золотую медаль завоевали конькобежцы Денис Юсков, Павел Кулижников и Руслан Мурашов, передает РИА Новости. Российские спортсмены показали время в 1 минуту 19,38 секунды.

На втором месте по результатам спринта оказались голландские конькобежцы со временем 1 минута 19,76 секунды. В тройку лидеров также вошли финские спортсмены, завершившие гонку за 1 минуту 21,19 секунды.