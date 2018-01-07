Ледяную статую Роналду в Москве высмеяли в интернете

Фото: ТАСС/Zuma/Guo Yong

Пользователи соцсетей высмеяли ледяную скульптуру португальского футболиста Криштиану Роналду. Скульптуру установили на Поклонной горе в рамках фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи".

Некоторые пользователей Twitter заявили, что статуя не похожа на футболиста.

"Интересно, что все эти творения посвящены одному человеку, но ни одна на него не похожа", — пишет The Itch.

"Почему они продолжают это делать с его лицом?", — вопрошает Balerion's Flame.

"Потому что невозможно воссоздать совершенство", — смеется в ответ Janique Reine.

Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" продлится по 8 января. Здесь размещена экспозиция со скульптурами, посвященными 32 странам-участницам чемпионата мира по футболу 2018 года. Для их строительства в Москву привезли две тысячи тонн природного льда.