Ледяную статую Роналду в Москве высмеяли в интернете

7 января, 10:28
Фото: ТАСС/Zuma/Guo Yong
Пользователи соцсетей высмеяли ледяную скульптуру португальского футболиста Криштиану Роналду. Скульптуру установили на Поклонной горе в рамках фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи".
Некоторые пользователей Twitter заявили, что статуя не похожа на футболиста.
"Интересно, что все эти творения посвящены одному человеку, но ни одна на него не похожа", — пишет The Itch.
"Почему они продолжают это делать с его лицом?", — вопрошает Balerion's Flame.
"Потому что невозможно воссоздать совершенство", — смеется в ответ Janique Reine.
Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" продлится по 8 января. Здесь размещена экспозиция со скульптурами, посвященными 32 странам-участницам чемпионата мира по футболу 2018 года. Для их строительства в Москву привезли две тысячи тонн природного льда.
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