В яхт-клубе "Пирогово" пройдет чемпионат России в международном классе яхт J/70

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 7 по 11 октября в подмосковном яхт-клубе "Пирогово" на акватории Клязьминского водохранилища пройдет чемпионат России в международном классе яхт J/70.

В чемпионате примут участие более 20 сильнейших команд класса J/70 со всей России, в том числе двукратный чемпион страны – чеченская команда "Ахмат", бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Elf, Bars Карена Степаньяна, "Конаково" Марка Каганского и другие.

Участвовать в чемпионате могут команды, подавшие заявку в установленном порядке – при наличии свободных яхт или на собственной яхте класса J/70.

Кроме того, участники национального чемпионата имеют возможность получить или повысить спортивный разряд, выполнив соответствующие нормы, установленные Минспорта.