Синхронистка Колесниченко выиграла золото ЧЕ в технической программе солисток

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Российская спортсменка Светлана Колесниченко выиграла золотую медаль в технической программе солисток на чемпионате Европы по водным видам спорта. 24-летняя синхронистка набрала 93,4816 балла.

Победа Колесниченко принесла четвертую золотую медаль сборной России в синхронном плавании на турнире.

Ранее россиянки победили в соревнованиях групп. Россию на ЧЕ представляли Дарина Валитова, Марина Голядкина, Анастасия и Дарья Баяндины, Полина Комар, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская и Мария Шурочкина.

Россияне также одержали победу в технической программе в миксте.