Москва онлайн покажет ночной забег в "Лужниках"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

8 июля зрители Москвы онлайн увидят в прямом эфире ежегодный массовый ночной забег в центре столицы. Корреспондент Лариса Соколова пообщается с участниками на линии старта.

Спортсменам предстоит преодолеть 10 километров. Маршрут забега пройдет по территории "Лужников", Лужнецкой и Фрунзенской набережным.

Пять мужчин и пять женщин, пришедших к финишу первыми, получат кубки и денежные призы.

Смотрите прямую трансляцию 8 июля в 22:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.