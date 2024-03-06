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06 марта, 17:46

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Москва онлайн: Илья Авербух расскажет, как технологии помогают в создании ледовых шоу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

8 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть встречу с фигуристом, заслуженным мастером спорта России Ильей Авербухом. Он расскажет, какую роль технологии играют в спорте и как помогают в создании ледовых шоу. Илья Авербух поделится опытом работы со спортсменами, тренерами и IT-специалистами.

Мероприятие пройдет в рамках выставки-форума "Россия" в пространстве Москвы, где 27 февраля открылась новая экспозиция "Умный город для жизни". Посетители могут узнать, как цифровые сервисы делают жизнь горожан комфортнее и какие технологические решения используются в управлении мегаполисом.

Смотрите прямую трансляцию 8 марта в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

спорттехнологииМосква онлайн
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