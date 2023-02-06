Синхронистка Ромашина объявила о завершении карьеры

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры. Об этом она заявила в эфире телеканала "Матч ТВ".

При этом она отметила, что останется в "спортивной семье". Спортсменка не исключила выступления в "Шоу олимпийских чемпионов". По ее словам, все будет зависеть от момента.

"Планировала в конце прошлого года выступить, но сильно заболела гриппом – всей семьей переболели. Должно было все пройти красиво и красочно, но не сложилось", – добавила Ромашина.

Она рассказала, что стала главой спортивной школы по синхронному плаванию "Юность Москвы". Синхронистка уточнила, что пока пытается вникнуть во все бумажные дела, но это сильно отличается от "работы в воде".

"Но все же стараюсь передавать опыт и навыки девочкам, занимающимся в этой школе. Присутствую на бортике, помогаю с постановкой программ", – пояснила Ромашина.

Ромашину и российского пловца Евгения Рылова признали лучшими спортсменами 2021 года. В том году Рылов завоевал две золотые медали на Олимпиаде в Токио в категории 100 и 200 метров на спине. Кроме того, спортсмен завоевал серебро в эстафете 4x200 метров вольным стилем.

Ромашина же в 2021 году завоевала две золотые медали на Олимпиаде, победив в дуэте и группе. После последних Олимпийских игр она заявила, что не поедет на следующие соревнования.



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