Устюгов стал вторым в общем зачете "Тур де Ски"

Фото: ТАСС/Karl-Josef Hildenbrand

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в общем зачете многодневной гонки "Тур де Ски", которая завершилась в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Победителем гонки стал трехкратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клэбо. По итогам заключительной гонки преследования на 9 километров с подъемом в гору норвежец показал результат 32 минуты 51,3 секунды. Устюгов отстал от лидера на 16,7 секунды. В первую тройку также попал соотечественник Клэбо Симен Крюгер.

Россиянин Александр Большунов, который стартовал в финальной гонке с третьей позиции, в итоге стал пятым. Андрей Мельниченко пришел шестым, Денис Спицов − восьмым, а Андрей Ларьков − десятым.

Сергей Устюгов стал призером "Тур де Ски" в третий раз в своей спортивной карьере. В сезоне-2015/16 он занял третье место, в сезоне-2016/17 был первым.

30 декабря 2018 года Устюгов выиграл индивидуальную гонку на "Тур де Ски". Россиянин пришел к финишу за 30 минут 34,1 секунды.