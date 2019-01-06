Устюгов стал вторым в общем зачете "Тур де Ски"

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в общем зачете многодневной гонки "Тур де Ски", которая завершилась в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Победителем гонки стал трехкратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клэбо. По итогам заключительной гонки преследования на 9 километров с подъемом в гору норвежец показал результат 32 минуты 51,3 секунды. Устюгов отстал от лидера на 16,7 секунды. В первую тройку также попал соотечественник Клэбо Симен Крюгер.
Россиянин Александр Большунов, который стартовал в финальной гонке с третьей позиции, в итоге стал пятым. Андрей Мельниченко пришел шестым, Денис Спицов − восьмым, а Андрей Ларьков − десятым.
Сергей Устюгов стал призером "Тур де Ски" в третий раз в своей спортивной карьере. В сезоне-2015/16 он занял третье место, в сезоне-2016/17 был первым.
30 декабря 2018 года Устюгов выиграл индивидуальную гонку на "Тур де Ски". Россиянин пришел к финишу за 30 минут 34,1 секунды.
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