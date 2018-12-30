Сергей Устюгов выиграл индивидуальную гонку на "Тур де Ски"

Фото: ТАСС/Carl Sandin/Zuma

Российский лыжник Сергей Устюгов занял первое место в индивидуальной гонке свободным стилем на 15 километров на первом этапе многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.

Устюгов пришел к финишу за 30 минут 34,1 секунды. Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер, отставший от победителя на 12,2 секунды, третье – еще один россиянин Александр Большунов (+21,9 секунды).

Ранее в Тоблахе на пьедестал в женской индивидуальной гонке также поднялись две российские лыжницы – Наталья Непряева заняла первое место, Анастасия Седова стала третьей.