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Спорт

02:40

Британец установил новый мировой рекорд в часовом беге

спорт

Фото: PA Wire/PA Images/TASS

Британский легкоатлет Мо Фара установил новый мировой рекорд в часовом беге. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что рекорд был установлен на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Британский легкоатлет за час пробежал 21 330 метров.

Предыдущее достижение в часовом беге было установлено 27 июня 2007 года на Гран-при Остравы. Тогда спортсмен из Эфиопии Хайле Гебреселассие за час сумел пробежать 21 285 метров.

Ранее томский спортсмен побил рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой. Инструктор 76 раз отжал от груди штангу весом 50 килограммов.

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