Неймар пролежал на газоне почти 14 минут за время ЧМ-2018

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13 минут и 50 секунд пролежал на газоне нападающий бразильской сборной Неймар во время матчей чемпионата мира 2018 года, сообщает портал RTS Sport.

В четырех встречах мундиаля против 26-летнего Неймара правила нарушались 23 раза. Дольше всего (5,5 минут) бразилец отдыхал на траве во время матча 1/8 финала с командой Мексики.

Форвард славится излишним артистизмом после столкновений с соперниками. Его часто обвиняют в затягивании игрового времени.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Бразилии встретится с бельгийцами, матч пройдет 6 июля на стадионе "Казань-Арена". Начало игры в 21:00.