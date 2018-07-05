Неймар пролежал на газоне почти 14 минут за время ЧМ-2018

Фото: AP/Matthias Schrader
13 минут и 50 секунд пролежал на газоне нападающий бразильской сборной Неймар во время матчей чемпионата мира 2018 года, сообщает портал RTS Sport.
В четырех встречах мундиаля против 26-летнего Неймара правила нарушались 23 раза. Дольше всего (5,5 минут) бразилец отдыхал на траве во время матча 1/8 финала с командой Мексики.
Форвард славится излишним артистизмом после столкновений с соперниками. Его часто обвиняют в затягивании игрового времени.
В 1/4 финала чемпионата мира сборная Бразилии встретится с бельгийцами, матч пройдет 6 июля на стадионе "Казань-Арена". Начало игры в 21:00.
Мексиканцы скопировали театральную игру Неймара
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: