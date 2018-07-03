Болельщики высмеяли Неймара за очередное картинное падение

Фото: АР/Matthias Schrader

Пользователи Сети посмеялись над неоднозначным падением форварда сборной Бразилии Неймара. Футболист в очередной раз картинно упал во время матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Мексики, сообщает "Мир 24".

Неймар повалился на газон после того, как на него наступил мексиканец Мигель Лайюн. Некоторое время бразилец оставался на траве, а когда из-под него выбили мяч, начал извиваться и дергаться.

Болельщики восприняли инцидент как симуляцию и "театр одного актера". Эпизод породил массу мемов и забавных видео.



Это далеко не первый случай подобного поведения игрока. Неймар регулярно подвергается критике и насмешкам за излишнюю артистичность.

Тем не менее, он стал автором одного из голов в ворота Мексики и тем самым помог Бразилии выйти в четвертьфинал (2:0).