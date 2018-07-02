Бразилия выбила Мексику с ЧМ-2018

Фото: АР/Frank Augstein

Сборная Бразилии обыграла команду из Мексики со счетом 2:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Авторами голов в составе победителей стали Неймар – на 51-й минуте и Роберто Фирмино на 88-й минуте.

Матч прошел на стадионе "Самара Арена" и собрал 41 тысячу 970 зрителей.

Поражение вновь не позволило сборной Мексики пробиться в 1/4 финала. Последний раз команде удалось это сделать в 1986 году.

Мундиаль продлится до 15 июля. Москва принимает 12 игр на стадионах "Лужники" и "Спартак", всего же мероприятие проходит в 11 городах страны.