Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

02:30

Баскетбольный ЦСКА потерпел самое крупное поражение с 2001 года

спорт

Фото: EPA/TASS/TOLGA BOZOGLU

Баскетбольный клуб ЦСКА потерпел крупное поражение от стамбульского "Анадолу Эфес" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Игра прошла в Стамбуле и завершилась со счетом 70:100 в пользу команды из Турции. Для ЦСКА данное поражение стало крупнейшим с 6 мая 2001 года. В тот день московский клуб уступил казанскому клубу УНИКС со счетом 77:113.

ЦСКА закрепился на втором месте в турнирной таблице. "Армейцы" одержали 18 побед в 27 матчах. "Анадолу Эфес" остался на третьем месте с 17 победами в 27 играх.

Следующий матч в рамках Евролиги ЦСКА проведет 11 марта. Соперником москвичей станет итальянский "Милан".

Ранее россиянин Алексей Миранчук забил гол за "Аталанту" в матче чемпионата Италии по футболу. Игрок отличился на 85-й минуте игры.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать