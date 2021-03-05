Баскетбольный ЦСКА потерпел самое крупное поражение с 2001 года

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Баскетбольный клуб ЦСКА потерпел крупное поражение от стамбульского "Анадолу Эфес" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Игра прошла в Стамбуле и завершилась со счетом 70:100 в пользу команды из Турции. Для ЦСКА данное поражение стало крупнейшим с 6 мая 2001 года. В тот день московский клуб уступил казанскому клубу УНИКС со счетом 77:113.

ЦСКА закрепился на втором месте в турнирной таблице. "Армейцы" одержали 18 побед в 27 матчах. "Анадолу Эфес" остался на третьем месте с 17 победами в 27 играх.

Следующий матч в рамках Евролиги ЦСКА проведет 11 марта. Соперником москвичей станет итальянский "Милан".

Ранее россиянин Алексей Миранчук забил гол за "Аталанту" в матче чемпионата Италии по футболу. Игрок отличился на 85-й минуте игры.