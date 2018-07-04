Серьезных нарушений общественного порядка на матче Колумбия-Англия не допущено – МВД

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Существенных нарушений общественного порядка на матче между сборными Колумбии и Англии, который состоялся на стадионе "Спартак", не допущено, заявили в МВД, передает Агентство "Москва".

По информации министерства, полиция и организаторы мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в осквернении памятника около стадиона "Спартак".

Сборная Англии вышла в четвертьфинал турнира, обыграв команду Колумбии в матче 1/8 финала ЧМ-2018. В основное и дополнительное время игра завершилась со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказалась Англия.