Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин может пропустить остаток сезона

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Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, предположительно, пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы. Об этом сообщил портал Sportsnet.
Инцидент произошел во время матча 3 мая. Во втором периоде завязалась массовая драка, форвард "Кэпиталз" Том Уилсон начал бить лежавшего на льду Павла Бучневича. За товарища вступился Панарин, которого Уилсон несколько раз в итоге бросил на лед.
"Мы все это видели. Есть черта, которую в этой игре переступать нельзя, и это – полное отсутствие уважения к игре в целом", – заметил тренер клуба Дэвида Куинна. По его словам, сразу после игры хоккеист чувствовал себя нормально, из чего тот сделал вывод, что травма несерьезная.
За этот сезон российский хоккеист в 42 матчах забросил 17 шайб и выполнил 41 результативную передачу.
Между тем в США идет юниорский чемпионат мира по хоккею. В матче 3 мая российская сборная обыграла в четвертьфинала команду Белоруссии со счетом 5:2. Теперь ей предстоит встретиться в полуфинале с финскими спортсменами.
Россия разгромила Чехию на юниорском чемпионате мира
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