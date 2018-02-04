Президент МОК заявил о необходимости реформы CAS

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Решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по 28 российским спортсменам показывает необходимость реформы организации, заявил президент МОК Томас Бах.

По его словам, для Международного олимпийского комитета это решение стало большим разочарованием и неожиданностью.

"Панель не донесла до нас полную формулировку решения, нам сказали, что это произойдет в конце февраля, и нас это крайне разочаровывает. МОК полностью не удовлетворен решением CAS. Это решение показывает необходимость в реформах CAS, в частности в системе управления", – цитирует Баха ТАСС.

По его мнению, своим решением суд теряет доверие других спортсменов к себе.

1 февраля, CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которых ранее пожизненно отстранили от Олимпиад. Их результаты на Играх в Сочи, аннулированные МОК якобы из-за нарушения антидопинговых правил, восстановили.

МОК при этом выразил обеспокоенность и сожаление решением суда, а также заявил, что обжалует вердикт в Федеральном суде Швейцарии. Олимпийский комитет России, в свою очередь, составил список из 15 оправданных CAS российских спортсменов и обратился в МОК с просьбой прислать им приглашения на ОИ-2018.