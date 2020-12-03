Врачи и артисты проведут "Матч благодарности" в манеже "Спартака"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Товарищеский футбольный "Матч благодарности" состоится в манеже "Спартака" в Сокольниках 12 декабря. В связи с эпидемиологической обстановкой матч пройдет без присутствия болельщиков. Для телезрителей будет организована прямая трансляция на телеканалах "Матч! Страна" и "Старт" в 13:00.

В рамках мероприятия команда врачей, лечащих больных COVID-19, сыграет со звездной командой, в которую войдут Илья Авербух, Эдгард Запашный, Денис Майданов, Дмитрий Маликов и другие артисты, а также известные политики, спортсмены и журналисты. Мероприятие организовано дирекцией благотворительных программ "Старко" при поддержке Москомспорта.

"Этот матч станет символом признательности и глубочайшего уважения со стороны общества к людям в белых халатах, которые оказались на переднем крае в схватке со смертельной опасностью", – заявил генеральный директор "Старко" Юрий Давыдов.

Идею проведения "Матча благодарности" поддержали главный врач ГКБ № 40 Денис Проценко, главный врач ГКБ № 13 Сергей Аракелов и другие видные члены медицинского сообщества. После окончания матча пройдет выступление звезд российской эстрады.