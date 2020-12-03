Врачи и артисты проведут "Матч благодарности" в манеже "Спартака"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Товарищеский футбольный "Матч благодарности" состоится в манеже "Спартака" в Сокольниках 12 декабря. В связи с эпидемиологической обстановкой матч пройдет без присутствия болельщиков. Для телезрителей будет организована прямая трансляция на телеканалах "Матч! Страна" и "Старт" в 13:00.
В рамках мероприятия команда врачей, лечащих больных COVID-19, сыграет со звездной командой, в которую войдут Илья Авербух, Эдгард Запашный, Денис Майданов, Дмитрий Маликов и другие артисты, а также известные политики, спортсмены и журналисты. Мероприятие организовано дирекцией благотворительных программ "Старко" при поддержке Москомспорта.
"Этот матч станет символом признательности и глубочайшего уважения со стороны общества к людям в белых халатах, которые оказались на переднем крае в схватке со смертельной опасностью", – заявил генеральный директор "Старко" Юрий Давыдов.
Идею проведения "Матча благодарности" поддержали главный врач ГКБ № 40 Денис Проценко, главный врач ГКБ № 13 Сергей Аракелов и другие видные члены медицинского сообщества. После окончания матча пройдет выступление звезд российской эстрады.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: