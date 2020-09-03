Определен стартовый состав сборной России на матч с Сербией

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Определен стартовый состав сборной России по футболу на первый матч против Сербии в рамках Лиги наций. Встреча на стадионе "Динамо" начнется в 21:45.

У российской команды с первых минут выйдут Андрей Семенов, Алексей Ионов, Антон Шунин, Зелимхан Бакаев, Магомед Оздоев, Марио Фернандес, Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Артем Дзюба, Роман Зобнин, Юрий Жирков.

В стартовый состав сербов попали Душан Тадич, Неманья Гудель, Александр Митрович, Марко Дмитрович, Филип Костич, Никола Миленкович, Страхинья Павлович, Неманья Максимович, Никола Максимович, Сергей Милинкович-Савич, Дарко Лазович.

Уточняется, что, кроме россиян и сербов, в группе 3 будут участвовать турки и венгры.

Лига наций – турнир, который придумали вместо товарищеских матчей сборных. Многие команды и болельщики их не воспринимали всерьез. Учредить Лигу наций предложил бывший президент УЕФА Мишель Платини.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу заканчивает последние приготовления к Лиге наций. Стадион примет матч сборных впервые после реконструкции. Однако болельщиков на премьеру не пустят. Встреча состоится при пустых трибунах.