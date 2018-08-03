СМИ сообщили о возможном уходе Смолова из "Краснодара" за 10 млн евро

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Футбольный клуб "Краснодар" готов расстаться Федором Смоловым, но не менее чем за десять миллионов евро. Капитан команды может уйти из клуба в текущее трансферное окно, сообщают "Дни.ру".

В контракте 28-летнего Смолова нет опции выкупа, так что футбольный клуб может назначать за него любую цену. Как сообщается, была озвучена сумма в десять миллионов евро. Сообщается, что в сделке заинтересован "Локомотив".

Ранее сообщалось, что Смолов попал в аварию 1 августа в столице Краснодарского края. Как сообщали СМИ, он находился за рулем BMW M5 First Edition. ДТП произошло на Ставропольской улице, в аварии никто не пострадал.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что ДТП с участием футболиста не было зарегистрировано в полиции.