ДТП с участием футболиста Смолова не было зарегистрировано в полиции

1 августа, 14:35
Фото: vk.com/futboollive2018
ДТП с участием футболиста Федора Смолова в Краснодаре не было зарегистрировано в полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
"ДТП с участием водителя Смолова у нас не зарегистрировано", – уточнил представитель пресс-службы РИА Новости. "По информации из соцсетей об аварии с участием дорогостоящей иномарки проводится проверка", – добавили в ведомстве.
Как пояснили в МВД, водитель имеет право не вызывать ГИБДД и покинуть место ДТП, если нет пострадавших и других участников аварии.
По информации СМИ, в ночь на 1 августа спортсмен попал в аварию в Краснодаре. Хотя сам Смолов не пострадал, его автомобилю – элитному BMW M5 First Edition
– потребуется серьезный ремонт. Как уточнили автодилеры, тираж иномарки составляет всего 400 экземпляров, в России были доступны 20 из них.
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