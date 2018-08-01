ДТП с участием футболиста Смолова не было зарегистрировано в полиции

ДТП с участием футболиста Федора Смолова в Краснодаре не было зарегистрировано в полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"ДТП с участием водителя Смолова у нас не зарегистрировано", – уточнил представитель пресс-службы РИА Новости. "По информации из соцсетей об аварии с участием дорогостоящей иномарки проводится проверка", – добавили в ведомстве.

Как пояснили в МВД, водитель имеет право не вызывать ГИБДД и покинуть место ДТП, если нет пострадавших и других участников аварии.

По информации СМИ, в ночь на 1 августа спортсмен попал в аварию в Краснодаре. Хотя сам Смолов не пострадал, его автомобилю – элитному BMW M5 First Edition

– потребуется серьезный ремонт. Как уточнили автодилеры, тираж иномарки составляет всего 400 экземпляров, в России были доступны 20 из них.