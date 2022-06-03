Москва онлайн покажет красочный забег в "Лужниках"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

5 июня в "Лужниках" состоится самый массовый красочный забег России. Участники откроют летний сезон и пробегут 5 километров по территории "Лужников" через четыре зоны с красками разных цветов.

На этом мероприятии результат не имеет значения, здесь главное – весело провести время. Участники будут бежать, кидаться краской и делать яркие фотографии.

Красочный забег проводится с 2013 года, в этом году он состоится впервые после двухлетнего перерыва.

Смотрите прямую трансляцию 5 июня в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.