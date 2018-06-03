Нойштедтер шокирован непопаданием в состав сборной России на ЧМ-2018‍

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Российский защитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер заявил о своем потрясении в связи с тем, что он не попал в состав сборной России на чемпионат мира по футболу 2018 года.

"К сожалению, тренер решил не включать меня в окончательный состав на чемпионат мира. Конечно, я потрясен и разочарован. Я нахожусь в оптимальной форме на сто процентов и был готов выложиться на полную", – написал спортсмен в своем Twitter. Он пожелал команде успехов и отсутствия травм.

Нойштедтер получил российский паспорт перед чемпионатом Европы 2016 года. Его имя было в расширенной заявке на Кубок конфедераций 2017 года, но в состав сборной он не вошел. За национальную команду он играл шесть раз.

Ранее стал известен окончательный состав сборной России на домашний чемпионат мира 2018 года. Список игроков опубликовал Российский футбольный союз.

Помимо Нойштедтера в команду не попали голкипер Сослан Джанаев, защитник Константин Рауш, а также полузащитник Александр Ташаев и форвард Федор Чалов.