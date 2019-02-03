Даниил Самсонов выиграл ЧР по фигурному катанию среди юниоров

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Фигурист Даниил Самсонов стал победителем в одиночном катании на чемпионате России среди юниоров, который проходит в Перми.

Самсонов показал лучший результат в короткой и произвольной программах, набрав в общей сложности 249,33 балла.

Серебро досталось Петру Гуменнику (236,72), бронза – Роману Савосину (229,52).

Ранее в женском одиночном катании на юниорском ЧР победила Александра Трусова.