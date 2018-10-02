Владимир Крикунов может возглавить московское "Динамо"

Фото: ТАСС/Анна Майорова

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов может стать тренером столичного хоккейного клуба "Динамо", выступающего в КХЛ. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал сам Крикунов, окончательно вопрос еще не решен, однако его назначение произойдет с высокой долей вероятности. "Каких-то серьезных загвоздок нет", – подчеркнул он в разговоре с журналистами.

Крикунов уже возглавлял "Динамо" с 2004 по 2008 годы. В сезоне 2004/2005 он привел свою команду к победе в чемпионате России, а в 2006 сборная стала обладателем Кубка европейских чемпионов.