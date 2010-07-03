Чемпионат Европы по пляжному волейболу пройдет в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Чемпионат Европы по пляжному волейболу (CEV Euro Beach Volley 2019) стартует в спортивном комплексе "Лужники" 5 августа, сообщает Агентство "Москва".

Центральный корт будет рассчитан минимум на пять тысяч зрителей, рядом расположатся четыре–пять дополнительных кортов.

Президент Всероссийской федерации волейбола, вице-президент CEV Станислава Шевченко отметил, что пляжный волейбол в России развивается быстро и динамично. Он напомнил, что РФ уже принимала чемпионаты Европы в 2005 и в 2009 годах.

"Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Так что опыт у нас есть, и, я думаю, в 2019 году мы снова окажемся на высоте и соберем большую зрительскую аудиторию", – отметил он.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу проводится с 1993 году.