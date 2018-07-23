Столица примет чемпионат Европы по пляжному волейболу в 2019 году

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Чемпионат Европы по пляжному волейболу среди мужских и женских команд состоится в Москве в 2019 году. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
О том, что чемпионат 2019 года пройдет в российской столице, 23 июля объявила Европейская конфедерация волейбола (CEV).
"Мы уверены, что чемпионат Европы-2019 в Москве станет грандиозным событием", – подчеркнул глава CEV Александр Боричич. Он также выразил уверенность, что это мероприятие повысит популярность пляжного волейбола в Европе.
Уточняется, что матчи волейбольного турнира планируют проводить на специально оборудованной территории близ столичного стадиона "Лужники".
Как отметил президент ВФВ, вице-президент CEV Станислав Шевченко, "пляжный волейбол в России развивается быстро и динамично", а также пользуется растущим интересом у болельщиков. Он напомнил, что в 2005 году Москва уже принимала чемпионат Европы, а в 2009 году он состоялся в Сочи, Шевченко пообещал провести турнир на высоте и в 2019 году.
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