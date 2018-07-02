Бельгия обыграла Японию в матче ЧМ-2018

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Сборная Бельгии обыграла команду из Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Игра прошла в Ростове-на-Дону, счет составил 3:2.

Первый гол забил на 48-й минуте Генки Харагучи. Автором второго стал Такаси Инуи – на 52 минуте встречи. У бельгийцев отличились Ян Вертонген и Марруан Фелайни на 69-й и 74-й минутах матча соответственно. Последний мяч забил в ворота соперников бельгиец Насер Шадли уже на последних секундах добавленного времени.

Матч посетили 41 466 зрителей, почти полностью заполнив арену, рассчитанную на 43 472 места.

Ранее в 1/4 финала пробилась сборная Бразилии, обыгравшая мексиканцев. Именно с этой командой теперь предстоит встреча бельгийской сборной.

Футбольный турнир продлится до 15 июля. Он проходит в 11 городах России, включая Москву. В столице матчи организованы на стадионах "Лужники" и "Спартак".