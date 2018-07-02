Бельгия обыграла Японию в матче ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Adam Davy/PA Images
Сборная Бельгии обыграла команду из Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Игра прошла в Ростове-на-Дону, счет составил 3:2.
Первый гол забил на 48-й минуте Генки Харагучи. Автором второго стал Такаси Инуи – на 52 минуте встречи. У бельгийцев отличились Ян Вертонген и Марруан Фелайни на 69-й и 74-й минутах матча соответственно. Последний мяч забил в ворота соперников бельгиец Насер Шадли уже на последних секундах добавленного времени.
Матч посетили 41 466 зрителей, почти полностью заполнив арену, рассчитанную на 43 472 места.
Ранее в 1/4 финала пробилась сборная Бразилии, обыгравшая мексиканцев. Именно с этой командой теперь предстоит встреча бельгийской сборной.
Футбольный турнир продлится до 15 июля. Он проходит в 11 городах России, включая Москву. В столице матчи организованы на стадионах "Лужники" и "Спартак".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: