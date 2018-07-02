Песков оценил сравнение празднования победы сборной России с 9 Мая

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил празднование победы российской сборной над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018 с хроникой 9 мая 1945 года.

Официальный представитель Кремля назвал "эпические оценки триумфа, который был вчера" вполне понятными и ожидаемыми. По словам Пескова, то ликование, которое наблюдалось на улицах российских городов после победы, "было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, разве что салюта не было". Так пресс-секретарь президента ответил на высказывание американской газеты The Independent о том, что Россия не знала подобного триумфа с 1945 года.

При этом Песков напомнил, что на этот раз россияне праздновали победу не в войне, а в спорте.

"Спорт – он сближает, а не разъединяет. И это честная игра, и в честной игре побеждает, как говорится, сильнейший на данный момент", – цитирует Пескова РИА Новости.

1 июля сборная России в серии послематчевых пенальти одержала сенсационную победу над Испанией и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

Триумф национальной сборной бурно отмечали на улицах и обсуждали в соцсетях. 7 июля в Сочи российские футболисты встретятся с командой Хорватии.