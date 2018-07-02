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Спорт

2 июля, 09:34

FIFA определила лучший момент прошедшего игрового дня чемпионата мира

спорт ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В Международной федерации футбола FIFA назвали лучший момент 18-го игрового дня ЧМ-2018.

Лучшим моментом был признан сейв вратаря сборной РФ Игоря Акинфеева после удара Яго Аспаса во время серии пенальти на матче Россия – Испания 1 июля. Об этом сообщается в официальном микроблоге мундиаля в Twitter.

Голкипер российской команды также стал лучшим игроком этого матча 1/8 финала. В рамках встречи вратарь смог отразить восемь ударов по своим воротам. Кроме того, во время серии пенальти Акинфеев отбил два удара.

1 июля сборная России одержала победу над Испанией в серии послематчевых пенальти и вышла 1/4 финала ЧМ-2018. Владимир Путин поздравил российскизх футболистов с сенсационной победой.

Высокий командный дух российской сборной отметил и знаменитый тренер Жозе Моуринью. Он также похвалил верную тактику команды РФ во время матча с испанцами.

7 июля сборные России и Хорватии встретятся на стадионе "Фишт" в Сочи. Матч начнется в 21:00.

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