FIFA определила лучший момент прошедшего игрового дня чемпионата мира

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
В Международной федерации футбола FIFA назвали лучший момент 18-го игрового дня ЧМ-2018.
Лучшим моментом был признан сейв вратаря сборной РФ Игоря Акинфеева после удара Яго Аспаса во время серии пенальти на матче Россия – Испания 1 июля. Об этом сообщается в официальном микроблоге мундиаля в Twitter.
Голкипер российской команды также стал лучшим игроком этого матча 1/8 финала. В рамках встречи вратарь смог отразить восемь ударов по своим воротам. Кроме того, во время серии пенальти Акинфеев отбил два удара.
Момент дня: сейв Игоря Акинфеева и победа #RUS в серии пенальти над испанцами #ESP— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 1 июля 2018 г.
👀 Где смотреть 👉 https://t.co/olRhucNKtT
📺 Лучшие моменты 👉 https://t.co/sBUlKlg9tO pic.twitter.com/3UG2JAq1Ey
1 июля сборная России одержала победу над Испанией в серии послематчевых пенальти и вышла 1/4 финала ЧМ-2018. Владимир Путин поздравил российскизх футболистов с сенсационной победой.
Высокий командный дух российской сборной отметил и знаменитый тренер Жозе Моуринью. Он также похвалил верную тактику команды РФ во время матча с испанцами.
7 июля сборные России и Хорватии встретятся на стадионе "Фишт" в Сочи. Матч начнется в 21:00.
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