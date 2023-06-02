Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

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10:48

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Москва онлайн покажет занятия спортом на крыше Южного речного вокзала

Фото: 123RF/nd3000

3 июня в столице стартует летний сезон проекта "Спортивные выходные", во время которого москвичи и гости столицы смогут заниматься спортом на многих площадках города.

Горожан ждут тренировки, танцы и йога на территории парка развлечений "Остров Мечты", парка 50-летия Октября, Хлебозавода № 9, причала "Лужники-Центральный" и так далее.

Корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова посетит одну из спортивных площадок, которая заработает на крыше Южного речного вокзала. Корреспондент пообщается со спортсменами и узнает, как проходит функциональная тренировка под открытым небом.

Смотрите прямую трансляцию 3 июня в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

спортМосква онлайн
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