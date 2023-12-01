01 декабря, 17:56События
Москва онлайн покажет мастер-класс по катанию на лыжах
2 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть мастер-класс по катанию на лыжах на Воробьевых горах. Опытный инструктор расскажет корреспонденту Ларисе Соколовой, что делать, чтобы кататься с удовольствием, без падений и травм.
Горнолыжный комплекс "Воробьевы горы" открывает новый сезон. Здесь есть три трассы, трамплины, канатная дорога, сноуборд-парк и траволатор на учебном склоне. Чтобы не зависеть от погоды, склоны покрывают искусственным снегом с помощью специальных пушек.
Смотрите прямую трансляцию 2 декабря в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.