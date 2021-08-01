Российские рапиристы стали серебряными призерами командного турнира ОИ

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Российские рапиристы завоевали серебро на Олимпиаде в Токио в командном турнире.

В финале спортсмены проиграли сборной Франции со счетом 28:45. Команду ОКР в фехтовании на рапирах представляли Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин.

Заработав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград, команда ОКР располагается на пятом место в общем медальном зачете.

Ранее российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золото Олимпийских игр в смешанном разряде. В финале они обошли другую пару россиян Елену Веснину и Аслана Карацева.

