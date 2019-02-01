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10:32

Александр Шлеменко рассказал об обходе запрета NSAC на треш-ток

спорт

10:32

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Фото: /ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что Атлетическая комиссия штата Невада не сможет искоренить треш-ток в UFC.

"Поскольку пока это собираются вводить только в одном штате, UFC сможет легко обойти этот закон. Вспомним турнир, на котором дрался Джон Джонс. NSAC не допустила его до поединка, в ответ на это промоушен просто перевез шоу в Калифорнию", – заявил Шлеменко RT. Тоже самое можно сделать и с боями Конора Макгрегора, наиболее известного сторонника треш-тока. Это обернется для Невады потерей доходов. Боец считает, что рано или поздно зрители UFC привыкнут к треш-току.

Шлеменко поддержал идею запретить прямые оскорбления личности, семьи, религии и страны.

7 октября 2018 года состоялся бой за титул чемпиона UFC в легком весе между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Хабиб победил соперника в четвертом раунде удушающим приемом.

На пресс-конференции перед боем Макгрегор оскорблял Хабиба, его родственников, ислам и Дагестан – родину российского бойца.

спорт

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