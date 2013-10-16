Феномен немецкого театра обсудят в Гоголь-центре

В рамках театральной медиатеки 20 октября в Гоголь-центре состоится выступление главного редактора журнала "Театр" Марины Давыдовой, которая расскажет о феномене современного немецкого театра. В этот вечер зрителям покажут отрывки из спектакля Франка Касторфа "Идиот", поставленного в Берлине.

Специальный гость мероприятия – театральный критик Ольга Федянина, которая в течение нескольких лет работала с Касторфом.

Франк Касторф является одним из ведущих немецких режиссеров последних десятилетий. Работы этого эпатажного режиссера часто агрессивны и непонятны широкому кругу общественности. Касторф часто обращается к русской классике. В числе его постановок – "Игрок", "Бесы" и "Униженные и оскорбленные", созданные на основе одноименных произведений.

Начало мероприятия в 18.00 и в 19.30. Необходима регистрация.