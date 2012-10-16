Форма поиска по сайту

16 октября 2012, 12:16

"Сатирикон" представит своих "Ромео и Джульетту"

В театре "Сатирикон" новый сезон открывается постановкой "Ромео и Джульетта". Первый акт представляет собой комедию, второй - трагедия, как она есть. В современной версии "Ромео и Джульетта" на сцене вместо площади Вероны - площадка для скейтеров, а героиня страдает на мяче для фитнеса. Драматические повороты любовной истории происходят во время боев без правил и костюмированной дискотеки, вместо бала. Но главная мысль осталась прежней - тема великой любви вне времени и места действия.. Спектакль смотрите 14, 18, 23, 24 и 28 октября в театре "Сатирикон", стоимость билетов от 1000 до 3000 рублей.

спектакли Сатирикон

