18 марта 2013, 20:14

Безопасность

Водолазы не нашли мужчину, прыгнувшего в Москву-реку с Крымского моста

Спасатели не сумели найти мужчину, который спрыгнул в Москву-реку с Крымского моста. Поиски мужчины вели водолазы МЧС.

Инцидент произошел в понедельник вечером. Мужчина прыгнул с Крымского моста в реку. На место происшествия прибыли спасатели и приступили к поискам.

Мужчину обнаружить не удалось. "Спасатели никого не нашли. Поиски завершены", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

На мосту полицейские обнаружили сумку, в которой находился паспорт гражданина России 1960 года рождения.

