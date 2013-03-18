18 марта 2013, 20:14Безопасность
Водолазы не нашли мужчину, прыгнувшего в Москву-реку с Крымского моста
Спасатели не сумели найти мужчину, который спрыгнул в Москву-реку с Крымского моста. Поиски мужчины вели водолазы МЧС.
Инцидент произошел в понедельник вечером. Мужчина прыгнул с Крымского моста в реку. На место происшествия прибыли спасатели и приступили к поискам.
Мужчину обнаружить не удалось. "Спасатели никого не нашли. Поиски завершены", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
На мосту полицейские обнаружили сумку, в которой находился паспорт гражданина России 1960 года рождения.