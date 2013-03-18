Водолазы не нашли мужчину, прыгнувшего в Москву-реку с Крымского моста

Спасатели не сумели найти мужчину, который спрыгнул в Москву-реку с Крымского моста. Поиски мужчины вели водолазы МЧС.

Инцидент произошел в понедельник вечером. Мужчина прыгнул с Крымского моста в реку. На место происшествия прибыли спасатели и приступили к поискам.

Мужчину обнаружить не удалось. "Спасатели никого не нашли. Поиски завершены", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

На мосту полицейские обнаружили сумку, в которой находился паспорт гражданина России 1960 года рождения.