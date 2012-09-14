Как сохранить здоровье при походе в лес за грибами и ягодами

Отправляясь осенью в лес за грибами и ягодами, нужно одеться потеплее. Если есть проблемы с позвоночником или давлением, необходимо взять с собой раскладной стул. Также нужно опасаться клещей и змей и не собирать незнакомые грибы и ягоды.

Эти и другие советы дали ученые и медики авторам РИА Новости.

Позаботьтесь о своем здоровье заранее

Продумать форму одежды перед походом в лес советует заведующая клиническим отделением "Центр здоровья", врач-терапевт Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Юлия Туманова. "Старайтесь одеваться теплее. Важно, чтобы была непромокаемая обувь и шерстяные носки. Не забывайте, что в лесу температура на несколько градусов ниже, чем в городе, а влажность - выше", - отметила она.

Юлия Туманова настоятельно рекомендует воздержаться от алкоголя в холодную погоду, поскольку это может привести к еще большему переохлаждению организма. Врач указывает, что для согревания лучше взять с собой горячий чай в термосе с добавлением сахара или меда.

Также врач отмечает, что физические нагрузки в виде прогулок по лесу полезны, но во всем нужно соблюдать меру. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с болезнями позвоночника и суставов: им нельзя слишком часто нагибаться за грибами. По мнению Тумановой, таким людям следует взять с собой в лес раскладной стул или пенопласт. Это позволит им собирать грибы, сидя на коленях или на стульчике.

Собирайте только знакомые грибы и ягоды

Главный токсиколог России, директор Научно-практического токсикологического центра ФМБА России Юрий Остапенко предупреждает о возможном отравлении собранными грибами и ягодами. "Чтобы не отравиться грибами, в первую очередь, не надо собирать незнакомые грибы", - подчеркнул Остапенко. По его словам, легко перепутать доброкачественные грибы от ложных. "Они похожи на съедобные грибы, но к таковым не относятся, и их употребление может привести к расстройству пищеварения", - добавил токсиколог.

Нельзя также собирать незнакомые ягоды, предупреждает Юрий Остапенко. По его словам, хорошие ягоды растут в определенных местах и опытные люди знают эти участки. Сейчас в лесу можно собирать клюкву и бруснику, добавил токсиколог. "Нельзя срывать ягоды, которые растут рядом с тропинкой, потому что это могут быть ядовитые плоды растений", - добавил он.

Если вы все-таки отравились грибами и ягодами, то понять это можно по желудочно-кишечному расстройству, рвоте и поносу. При первых же признаках отравления необходимо обратиться за медицинской помощью к специалистам. До приезда врача можно самостоятельно промыть желудок обильным питьем и провоцированием рвоты. После этого можно выпить активированный уголь. А потери жидкости при многократной рвоте можно восполнить сладким чаем или минеральной водой.

"Ни в коем случае нельзя лечить отравление грибами алкоголем", - подчеркнул Остапенко. Он объяснил, что после приема алкоголя понос на время прекращается, но токсические вещества в организме остаются и могут повлиять на него печально.

Будьте готовы к встрече с клещами и змеями

Кроме того, Юлия Туманова напомнила о возможных укусах клещей. "В связи с этим одевайте головные уборы и старайтесь закрывать открытые части тела. Когда возвращаетесь домой, внимательно осмотрите все тело, чтобы проверить, не присосался ли клещ", - сделала вывод она.

Если клещ все-таки присосался, то нельзя мазать его маслом и удалять его с тела голыми руками, отмечает замдиректора по научной работе НИИ детских инфекций ФМБА России, профессор Наталья Скрипченко. Во избежание заражения клеща необходимо удалить против часовой стрелки с помощью пинцета, надев на руки перчатки. После удаления клеща место укуса нужно промыть перекисью водорода и обработать йодом.

А главный токсиколог Санкт-Петербурга Георгий Ливанов напомнил, что в лесу можно встретить ядовитых змей. В случае, если вам не удалось избежать укуса змеи, нужно попытаться отсосать яд. По словам токсиколога, ни в коем случае нельзя накладывать жгуты, а нужно срочно обратиться в больницу. Там проведут детоксикационную терапию, чтобы вывести из организма остатки яда.