03 марта 2014, 18:37

В Москве пройдет соревнование по скоростному спуску на коньках

Фото: 2do2go.ru

С 6 по 8 марта на Воробьевых горах состоится третий этап Чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Crashed Ice 2014. Показать класс на извилистой и длинной трассе предстоит лучшим конькобежцам мира.

6 марта с 13.30 до 15.30 будет проходить квалификация российских спортсменов, а 7 марта с 11.30 до 13.30 - иностранных. Финалистов определят 7 марта с 15.00 до 16.00. Вечером в этот же день пройдут квалификация команд и командные заезды, сообщает городская интерактивная афиша 2do2go.

В Международный женский день зрители увидят финал соревнований. Он пройдет с 19.45 до 21.45.

соревнования Red Bull Crashed Ice конькобежцы скоростной спуск

