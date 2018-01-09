ПФР начал принимать заявления на ежемесячные выплаты из маткапитала

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Пенсионный фонд России (ПФР) начал принимать заявления от семей с низким доходом на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала, сообщает "Газета.ру".
На выплату могут рассчитывать те семьи, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. Маме необходимо будет подать заявления на получение сертификата и установление выплаты.
Одновременно с этим родители смогут подать заявление на получение СНИЛС ребенку.
Чтобы узнать, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов за последние 12 месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Выплаты полагаются в том случае, если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума в регионе проживания семьи.
При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.
Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обеспечении, а также гражданам, лишенным родительских прав.
28 декабря Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат на первого ребенка. Размер пособий равен детскому прожиточному минимуму в регионах, установленному на второй квартал года, предшествующего выплате.
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