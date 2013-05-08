Два снаряда времен войны нашли на стройплощадке в СЗАО

Взрывотехники вывезли два снаряда времен ВОВ

Два снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружили на северо-западе Москвы в траншее при строительстве жилого дома. Их нашли утром 8 мая у дома номер 5 по улице Мневники.

Полицейские оцепили строительную площадку и вызвали саперов. Эвакуировать людей не потребовалось - на месте происшествия никого не было.

По некоторым данным, один из боеприпасов имел взрыватель. Оба снаряда были вывезены на полигон для уничтожения.