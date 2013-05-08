08 мая 2013, 17:16Происшествия
Два снаряда времен войны нашли на стройплощадке в СЗАО
Два снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружили на северо-западе Москвы в траншее при строительстве жилого дома. Их нашли утром 8 мая у дома номер 5 по улице Мневники.
Полицейские оцепили строительную площадку и вызвали саперов. Эвакуировать людей не потребовалось - на месте происшествия никого не было.
По некоторым данным, один из боеприпасов имел взрыватель. Оба снаряда были вывезены на полигон для уничтожения.