В Москве будут судить организатора нелегального игорного клуба

Житель Подмосковья Николай Абрамов обвиняется в незаконной организации и проведение азартных игр. Доход от нелегальной деятельности превысил 2,2 миллиона рублей.

По версии следствия, Абрамов в период с июня по сентябрь 2012 года организовал на Рязанском проспекте незаконное игорное заведение. Деятельность клуба была пресечена полицейскими 13 сентября.

Сейчас прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении Абрамова.

Сам обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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