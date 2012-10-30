На обломках самолета Качиньского нет следов взрывчатки – прокуратура

Польская прокуратура, проводившая расследование крушения под Смоленском президентского лайнера Ту-154 с польской делегацией, не выявила следов взрывчатки на обломках самолета, сообщил глава окружной военной прокуратуры в Варшаве Иренеуш Шелонк.

Поводом для его выступления послужила публикация в одной из польских газет, сообщившей, что посетившие Смоленск взрывотехники якобы обнаружили на обломках самолета следы тротила и нитроглицерина, передает РИА Новости.

Катастрофа самолета президента Польши произошла под Смоленском 10 апреля 2010 года. В результате инцидента погибли все 96 человек, находившиеся на борту.

Согласно официальным данным, причиной трагедии стала ошибка экипажа, однако польская сторона настаивает на вине авиадиспетчера, который дал неверные указания пилотам президентского самолета.

В результате катастрофы погибли президент Польши Лех Качиньский, его жена, а также известные польские политики и почти все высшее военное командование страны.