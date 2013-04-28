В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании школьницы

В Москве задержан уроженец Республики Дагестан, подозреваемый в изнасиловании школьницы. Возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование малолетней" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней".

"27 апреля 2013 года около 7 часов возле одного из домов по Волгоградскому проспекту в городе Москве неизвестный мужчина изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки", – сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.