Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля 2013, 12:18

Происшествия

В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании школьницы

В Москве задержан уроженец Республики Дагестан, подозреваемый в изнасиловании школьницы. Возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование малолетней" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней".

"27 апреля 2013 года около 7 часов возле одного из домов по Волгоградскому проспекту в городе Москве неизвестный мужчина изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки", – сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сайты по теме


следствие задержания

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика