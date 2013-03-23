Капитан московской полиции задержан за хранение и сбыт наркотиков

В субботу, 23 марта, по подозрению в незаконном хранении и сбыте наркотических средств арестован капитан полиции, старший оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД по району Царицыно.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Полицейского уволили со службы. Его руководителей: начальника полиции и заместителя начальника полиции по оперативной работе привлекут к дисциплинарной ответственности.