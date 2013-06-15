Форма поиска по сайту

15 июня 2013, 14:40

Происшествия

Журналиста Аркадия Бабченко не будут депортировать из Турции

Журналиста Бабченко, задержанного в Стамбуле за видеосъемку без соответствующего разрешения, отпустили на свободу, его не будут депортировать из Турции. В отношении него также не будет заведено уголовных дел.

Об том сообщил РИА Новости консул генерального консульства России в Стамбуле Николай Кузовенко.

По его словам, такое решение принял прокурор Стамбула. Сегодня Аркадий Бабченко покинул здание прокуратуры в сопровождении сотрудников российского консульства.

Напомним, в субботу в Стамбуле на площади Таксим, где проходят массовые антиправительственные демонстрации, задержали журналиста "Новой газеты". По его словам, к нему подошли два человека в гражданском, когда он фотографировал водомет. Они не представились и заявили, что снимать на площади нельзя. Когда Бабченко стал задавать вопросы, его начали избивать. Затем журналиста задержали полицейские и отвезли в госпиталь, а потом уже и в отделение полиции.

следствие задержания Стамбул сми

