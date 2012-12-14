Виновник гибели Марины Голуб останется под стражей до 13 февраля

Тверской суд Москвы продлил содержание под стражей Алексею Русакову, обвиняемому в ДТП, в котором погибла актриса Марина Голуб. Он останется под арестом до 13 февраля.

В ходе заседания Русаков попросил прощения у родственников погибших в аварии. Его адвокат заявил, что не намерен оспаривать решение о продлении ареста, поскольку его подзащитный не возражает против содержания под стражей, сообщает "Интерфакс".

Напомним, ДТП, в результате которого погибла Марина Голуб, произошло в ночь с 9 на 10 октября на западе Москвы. Виновником аварии был признан водитель автомобиля Cadillac Алексей Русаков. Он проехал на красный сигнал светофора и протаранил три машины. Hyundai, в котором ехала актриса, принял на себя основной удар. Русаков скрылся с места происшествия.