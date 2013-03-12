Следствие проверит сообщение об избиении учителя в Королеве

Следственный комитет намерен разобраться в инциденте в школе №15 подмосковного Королева. Там девятиклассник избил своего классного руководителя - учителя истории.

О происшествии стало известно из программы, вышедшей на одном из федеральных каналов. Сам педагог не обращался в следственные органы, однако проверку по данному факту полиция провела.

Руководство Следственного комитета обратилось к прокурору с ходатайством о передаче в производство следователей материалов проверки.