12 марта 2013
Следствие проверит сообщение об избиении учителя в Королеве
Следственный комитет намерен разобраться в инциденте в школе №15 подмосковного Королева. Там девятиклассник избил своего классного руководителя - учителя истории.
О происшествии стало известно из программы, вышедшей на одном из федеральных каналов. Сам педагог не обращался в следственные органы, однако проверку по данному факту полиция провела.
Руководство Следственного комитета обратилось к прокурору с ходатайством о передаче в производство следователей материалов проверки.
