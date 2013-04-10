Форма поиска по сайту

Новости

Новости

10 апреля 2013

Происшествия

Расследование дела о мошенничестве в Малом театре подходит к концу

Расследование дела о мошенничестве в Малом театре находится на завершающей стадии, рассказал на пресс-конференции замначальника главного следственного управления ГУ МВД по Москве Андрей Михалев.

Сумма ущерба оценивается в 90 миллионов рублей.

Напомним, в хищении бюджетных средств подозревают директора-распорядителя Малого театра, ему уже предъявлено обвинение. По версии следствия, в 2006 году он был заключен контракт на вынос тепловых магистралей из подвальной части здания театра с генподрядчиком, а после права заказчика были переданы другим организациям.

Согласно составленным актам, строители провели работы стоимостью более 9 миллионов рублей. Однако в ходе расследования выяснилось, что документы фиктивны, а оплаченные работы фактически не выполнялись.

Также Михалев заявил об окончании расследования многомиллионных хищений при реконструкции Таганского тоннеля летом 2011 года.

следствие уголовные дела хищения Малый театр

